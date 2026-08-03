Технологии

Bloomberg сообщил о дефиците MacBook Air из-за кризиса памяти

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Покупатели MacBook Air в США теперь могут ждать заказ до шести недель. По данным Bloomberg, Apple не может поддерживать наличие этих ноутбуков в магазинах и на складах: источники в розничных сетях подтвердили, что компания столкнулась с жестким дефицитом.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман выяснил, что дольше всего доставляются самые дорогие конфигурации с увеличенным объемом памяти. Обычно компьютер в США привозят за несколько дней, теперь срок растягивается на 2–6 недель.

Причину Гурман связывает с активным строительством центров обработки данных для искусственного интеллекта. Серверы требуют большого количества модулей оперативной памяти и SSD-накопителей, что и спровоцировало их дефицит.

В конце июня Apple уже повысила цены на ряд устройств, включая MacBook Air. В конце июля компания дополнительно подняла цены на смартфоны в Японии — некоторые модели подорожали в среднем на 11%.

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