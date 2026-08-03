Технологии

Раннее появление в соцсетях связано с падением успеваемости

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Итальянские исследователи выяснили, что раннее ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Итальянские исследователи связали раннее создание аккаунтов в социальных сетях со снижением успеваемости школьников. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

В исследовании участвовали 5227 учеников из северной Италии в возрасте от 7 до 16 лет. Данные об использовании цифровых устройств собирали с помощью опросников, а об успеваемости судили по стандартизированным тестам по математике, итальянскому и английскому языкам. У большинства школьников первые аккаунты появлялись в шестом классе, при этом 11,2% завели их еще в начальной школе.

Анализ показал, что каждый дополнительный год пользования соцсетями к восьмому классу ассоциирован с более низкими баллами по итальянскому и математике. В частности, у тех, кто зарегистрировался в шестом классе, к восьмому классу оценки по итальянскому были ниже на 0,22 стандартного отклонения, а по математике — на 0,18. У начавших позже эффект был меньше, но сохранялся.

Исследователи также выяснили, что интенсивное использование смартфонов связано с более ранним появлением в соцсетях и худшей успеваемостью, а родительский контроль, напротив, способствовал более позднему старту и лучшим результатам. Значимого влияния на английский язык не обнаружили. Ранее другие работы показывали связь злоупотребления соцсетями с СДВГ и ранним началом курения.

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