Новости Татарстана

В Татарстане начали уход за лесными объектами: работы охватят почти 500

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане идет уход за лесосеменными плантац...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане специалисты уже привели в порядок 163 гектара лесосеменных участков — это ровно треть от всех площадей, запланированных на этот год.

Работы идут в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». О промежуточных итогах рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. Такие объекты — не просто делянки: именно здесь заготавливают семена с улучшенными наследственными свойствами, которые потом идут на восстановление лесов.

Всего в этом году уходом собираются охватить 488 гектаров, плюс осенью подготовят почву ещё на 10 гектарах под новые лесосеменные плантации.

Сейчас в республике лесосеменные плантации занимают 91 гектар, постоянные участки — 1251. Доминирует дуб черешчатый — 89% насаждений. Остальное делят сосна (7%), ель (3%) и лиственница (1%).

Работы проводятся по федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».

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