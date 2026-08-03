Казань примет соревнования Спартакиады народов России по 11 видам спорта
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Свыше 12 тысяч спортсменов приедут в Казань на Спартакиаду народов России. Соревнования продлятся с 1 августа по 30 сентября и охватят 11 видов спорта.
Турнир поможет отобрать сильнейших в национальную сборную — будущие победители получат шанс подготовиться к Олимпийским играм 2028 года. Об этом на утреннем совещании заявил председатель городского комитета физкультуры и спорта Линар Гарипов.
Татарстан вошел в семерку регионов-участников. Первые старты уже прошли: Центральный стадион принял турнир по регби-7, а местная команда заняла третье место.
По словам Гарипова, Спартакиада подтверждает статус Казани как ведущего спортивного центра страны, регулярно принимающего крупные всероссийские и международные соревнования.
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