Казань примет соревнования Спартакиады народов России по 11 видам спорта

Свыше 12 тысяч спортсменов приедут в Казань на Спартакиаду народов России. Соревнования продлятся с 1 августа по 30 сентября и охватят 11 видов спорта.

Турнир поможет отобрать сильнейших в национальную сборную — будущие победители получат шанс подготовиться к Олимпийским играм 2028 года. Об этом на утреннем совещании заявил председатель городского комитета физкультуры и спорта Линар Гарипов.

Татарстан вошел в семерку регионов-участников. Первые старты уже прошли: Центральный стадион принял турнир по регби-7, а местная команда заняла третье место.

По словам Гарипова, Спартакиада подтверждает статус Казани как ведущего спортивного центра страны, регулярно принимающего крупные всероссийские и международные соревнования.