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Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинские военнослужащие атакуют мирных жителей, отказавшихся эвакуироваться на подконтрольные Киеву территории. Об этом дипломат рассказал 25 ноября в беседе с ТАСС.

По утверждению Мирошника, для обнаружения таких граждан используются беспилотные летательные аппараты. Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства обвинил украинскую сторону в целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры в местах проживания этих людей.

Дипломат считает, что подобные действия направлены на создание условий, при которых дальнейшее пребывание граждан в населенных пунктах становится практически невозможным.

Ранее, 22 ноября, РЕН ТВ сообщил о предполагаемом нападении на жителя ДНР, который отказался покидать город вместе с украинскими военнослужащими.

Независимого подтверждения изложенных обвинений в представленном материале нет. Позиция украинской стороны также не приводится.