Высылка российского посла из Польши может спровоцировать серьезную эскалацию отношений между двумя государствами. Такое мнение выразил заместитель министра национальной обороны республики Станислав Взентек в эфире Польского радио.

Представитель оборонного ведомства допустил, что дальнейшее обострение дипломатического конфликта способно привести к крайне серьезным последствиям, вплоть до вооруженного противостояния.

Взентек подчеркнул необходимость сохранения каналов связи между Москвой и Варшавой. По его мнению, высылку дипломата следует рассматривать исключительно как крайнюю меру.

Замминистра также обратил внимание на вероятность ответных действий российской стороны. В таком случае Варшава рискует лишиться возможности получать информацию о происходящем в России непосредственно через своих дипломатических представителей.

Ранее Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Георгия Михно. Причиной стали заявления польских властей о предполагаемом нарушении воздушного пространства республики.

При этом заявление Взентека является оценкой возможных последствий дипломатического конфликта, а не сообщением о принятом решении выслать российского посла.