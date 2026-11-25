В Татарстане жалобы на новые квартиры для переселенцев будет разбирать комиссия
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании комиссии, которая займется рассмотрением жалоб на качество жилья, предоставляемого переселенцам из аварийных домов. Обратиться с претензией смогут как сами жильцы, так и организации, включая общественные.
Жалобу рассмотрят в течение пяти рабочих дней. По итогам комиссия решит, нужна ли выездная проверка. Если да, то проверка должна пройти в течение 15 рабочих дней.
Руководить комиссией будет первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин. Его заместителем назначен Мазит Салихов, секретарем — начальник отдела реализации жилищных программ Юлия Меркурьева.
Ранее бюджет Казани увеличили на переселение горожан из аварийного жилья, а в Госдуму внесли законопроект, который может позволить отказывать собственникам аварийных квартир в новом жилье.
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