Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании комиссии, которая займется рассмотрением жалоб на качество жилья, предоставляемого переселенцам из аварийных домов. Обратиться с претензией смогут как сами жильцы, так и организации, включая общественные.

Жалобу рассмотрят в течение пяти рабочих дней. По итогам комиссия решит, нужна ли выездная проверка. Если да, то проверка должна пройти в течение 15 рабочих дней.

Руководить комиссией будет первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин. Его заместителем назначен Мазит Салихов, секретарем — начальник отдела реализации жилищных программ Юлия Меркурьева.

Ранее бюджет Казани увеличили на переселение горожан из аварийного жилья, а в Госдуму внесли законопроект, который может позволить отказывать собственникам аварийных квартир в новом жилье.