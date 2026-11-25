Бывший подрядчик Министерства обороны США Гэри Мошир заявил, что представители внеземных цивилизаций якобы уже давно находятся на Земле и живут среди людей. Своими предположениями исследователь неопознанных летающих объектов поделился в беседе с Daily Mail.

По информации издания, Мошир почти три десятилетия занимался разработкой военных технологий, после чего заинтересовался изучением НЛО. Со временем он пришел к убеждению, что многие неопознанные объекты имеют внеземное происхождение.

Появление загадочных летательных аппаратов вблизи американских военных объектов исследователь объяснил предполагаемым стремлением пришельцев продемонстрировать свое технологическое превосходство.

По версии Мошира, представители внеземных цивилизаций избегают открытого противостояния с человечеством, поскольку заинтересованы в сохранении пригодных для жизни условий на планете.

Исследователь также связал с деятельностью пришельцев появление загадочных кругов на полях и случаи гибели домашнего скота. Он предположил, что таким образом инопланетяне пытаются привлечь внимание человечества к экологическим проблемам.

В качестве аргументов Мошир привел рассказы людей, утверждавших, что контактировали с представителями внеземных цивилизаций.

Однако научных доказательств присутствия инопланетян на Земле исследователь не представил. Его заявления остаются личными предположениями, не имеющими достоверного подтверждения.