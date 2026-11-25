В республике приступили к подготовке мероприятий, приуроченных к 90-летию первого Президента Татарстана. Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал распоряжение Кабинета министров о создании Организационного комитета по проведению в 2027 году Года Минтимера Шаймиева.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, новая структура будет координировать взаимодействие органов госвласти Татарстана, федеральных ведомств, местного самоуправления и общественных организаций. В числе ключевых задач — контроль за реализацией плана мероприятий, целевое расходование выделенных средств и оценка эффективности работы различных структур.

Председателем оргкомитета назначен Алексей Песошин. Его заместителями стали руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, вице-спикер Госсовета РТ Юрий Камалтынов и руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров. Секретарем назначена министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Напомним, решение объявить 2027-й Годом Шаймиева принял Раис РТ Рустам Минниханов. Минтимеру Шаймиеву, возглавлявшему республику с 1991 по 2010 год, в следующем году исполнится 90 лет.