Пышный круглый пирог, покрытый сахарной пудрой, с нежным сливочным кремом внутри — таким многие помнят знаменитый «Невский» из советских кондитерских. Его покупали к семейному чаепитию и праздникам, а сочетание воздушного дрожжевого теста и сладкой начинки делало выпечку особенно любимой.

Сегодня этот десерт можно приготовить дома. В отличие от многослойных тортов, «Невский» не требует сложной сборки: достаточно испечь одну пышную основу, разрезать её пополам, слегка пропитать сиропом и наполнить масляным кремом.

Какие продукты понадобятся

На пирог диаметром 22–24 см:

Для теста:

пшеничная мука — 400 г;

молоко — 180 мл;

сухие дрожжи — 7 г;

сахар — 70 г;

сливочное масло — 70 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — ½ ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Для крема:

сливочное масло — 150 г;

сгущённое молоко — 120 г;

ваниль — по вкусу.

Для пропитки:

вода — 100 мл;

сахар — 50 г.

Для украшения понадобится 1–2 столовые ложки сахарной пудры.

Это домашняя версия знаменитого советского пирога, сохраняющая его характерные особенности: дрожжевую основу, сладкую пропитку и сливочный крем.

Как приготовить воздушное тесто

Молоко подогрейте до 35–38 °C. Добавьте дрожжи, столовую ложку сахара и две столовые ложки муки. Перемешайте и оставьте на 10–15 минут до появления пенной шапочки.

В отдельной миске соедините яйцо, оставшийся сахар, соль и ванильный сахар. Влейте дрожжевую смесь и постепенно добавьте просеянную муку.

Замешивайте тесто около 5 минут, затем небольшими порциями вмешайте мягкое сливочное масло. Продолжайте вымешивать ещё 7–10 минут, пока масса не станет гладкой и эластичной.

Тесто должно оставаться мягким и слегка липким. Избыток муки сделает готовый пирог плотным.

Накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1–1,5 часа, пока тесто не увеличится примерно вдвое.

Как испечь основу для «Невского»

Подошедшее тесто аккуратно обомните и сформируйте круглую заготовку. Переложите её в смазанную маслом форму диаметром 22–24 см.

Накройте и оставьте ещё на 30–40 минут для повторного подъёма.

Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте пирог примерно 30–35 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить без сырого теста.

Достаньте выпечку из формы и полностью остудите на решётке.

Как приготовить нежный сливочный крем

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника. Оно должно стать мягким, но не растопленным.

Взбивайте масло миксером 3–4 минуты до светлой и пышной массы. Затем постепенно добавляйте сгущённое молоко, продолжая взбивать.

В конце положите немного ванили.

Крем должен получиться однородным, нежным и достаточно густым, чтобы хорошо держаться между коржами.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для масляного крема используйте масло и сгущённое молоко примерно одинаковой комнатной температуры. Если один продукт окажется значительно холоднее другого, крем может расслоиться. А чтобы начинка получилась воздушнее, сначала хорошо взбейте само масло и только потом добавляйте сгущёнку.

Как приготовить пропитку и собрать пирог

В небольшой кастрюле соедините воду и сахар. Доведите до кипения, помешивая, и прогревайте около минуты до полного растворения сахара. Остудите сироп.

Полностью остывший пирог разрежьте горизонтально на две части.

Нижний корж равномерно пропитайте примерно половиной сиропа. Не стоит использовать слишком много жидкости, иначе дрожжевой мякиш станет влажным и тяжёлым.

Распределите сливочный крем по нижнему коржу, оставляя небольшой отступ от края.

Вторую половину пирога слегка пропитайте с внутренней стороны оставшимся сиропом и аккуратно накройте начинку.

Уберите собранный пирог в холодильник на 1–2 часа, чтобы крем стабилизировался.

Перед подачей посыпьте поверхность сахарной пудрой.

Почему советский «Невский» получался таким нежным

Главная особенность этого десерта — сочетание трёх текстур. Дрожжевое тесто делает основу воздушной, сахарный сироп придаёт ей дополнительную мягкость, а масляный крем создаёт насыщенный сливочный вкус.

При этом важно не пересушить пирог в духовке. Если корж получится слишком плотным, даже пропитка не сможет полностью вернуть ему нежность.

Ещё один секрет — правильное охлаждение. Разрезать горячую выпечку нельзя: мякиш может смяться, а крем начнёт таять.

Как хранить домашний «Невский»

Готовый пирог со сливочным кремом необходимо хранить в холодильнике при температуре не выше +4 °C. Лучше съесть его в течение 2–3 дней.

Перед подачей можно оставить порцию при комнатной температуре на 15–20 минут. Крем немного размягчится, а вкус станет более выразительным.

Домашний «Невский» — возможность вспомнить знакомую советскую выпечку без сложных ингредиентов. Пышный дрожжевой корж, нежная сливочная прослойка и тонкий слой сахарной пудры создают тот самый уютный десерт, который особенно хорош с чашкой горячего чая.

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