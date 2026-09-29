Новости Татарстана

В Татарстане 29 сентября ожидается до +22 градусов без дождя

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, какая п...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане 29 сентября сохранится сухая и теплая погода, которая установилась под влиянием антициклона. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. Температурный фон при этом немного понизится.

Небо над республикой останется с переменной облачностью, существенных осадков синоптики не ожидают. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью от 3 до 8 метров в секунду — такой же, как и в предыдущие дни.

Ночь выдалась прохладной: столбики термометров показывали от +1 до +6 градусов, а на западе республики — до +12. Днем воздух прогреется заметно сильнее. По Татарстану ожидается от +17 до +22 градусов.

В Казани температура окажется в верхней части этого диапазона: в столице республики термометры поднимутся до +19, +21 градуса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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