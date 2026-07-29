Пользователи из России пожаловались на сбои KakaoTalk и BiP

29 июля пользователи из России столкнулись с перебоями в работе двух популярных мессенджеров — южнокорейского KakaoTalk и турецкого BiP. Данные об этом зафиксировала платформа Downdetector.

Проблемы с доступом к KakaoTalk начались в среду и достигли пика к 15:00 мск. Зафиксировано 239 жалоб, преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Краснодара, Новосибирска, Тюмени и других городов.

Сбои в работе BiP начались накануне вечером и продолжились днем 29 июля. Всего поступило 340 сообщений от пользователей, причем 32% жалоб пришлось на Москву и 11% — на Санкт-Петербург.

BiP — бесплатный мессенджер, разработанный турецкой телеком-компанией Turkcell, работает с 2013 года. KakaoTalk от южнокорейской Kakao Corp. запущен в 2010 году. Роскомнадзор на момент публикации ситуацию не комментировал.