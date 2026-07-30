Технологии

Бюджетные смартфоны лишатся мощных процессоров и качественных дисплеев

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Из-за кризиса на рынке памяти, спровоцированного бумом искусственного интеллекта, производители бюджетных смартфонов намерены снизить характеристики устройств. Как сообщает BGR, это позволит сократить производственные расходы, которые особенно давят на недорогие модели с минимальной наценкой.

В первую очередь упрощению подвергнутся процессоры — они станут дешевле и менее производительными. Также в бюджетных смартфонах стоимостью до $500 (~40 тыс. рублей) появятся модемы связи старого поколения. При этом такие компоненты, как Bluetooth, Wi-Fi и другие беспроводные протоколы, останутся без изменений.

Кроме того, производители начнут экономить на дисплеях, снижая качество передней панели и разрешение экрана. Камеры, хотя и сохранят высокое разрешение, получат меньшие сенсоры для удешевления. Такие меры, по мнению экспертов, станут компромиссом для сохранения низкой цены.

В конце июля портал GizmoChina опубликовал рейтинг лучших бюджетных смартфонов из Китая, включивший модели CMF Phone 2 Pro, Realme P4x 5G, Realme P4R 5G и другие устройства.

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