Новости Татарстана

В Татарстане на выходных обещают дождливую погоду и до плюс 26 градусов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Выходные в Татарстане будут дождливыми с грозам...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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После того как столбики термометров в республике подскакивали до +36, синоптики обещают резкую смену погоды. Уже завтра, 31 июля, в Татарстан врывается циклон с центральных областей России. Он принесет не только дожди, но и грозы, местами град, а порывы ветра могут достигать 18 м/с.

В пятницу ночью ожидается туман, а днем воздух прогреется лишь до +21…+23 в Казани. По республике в пятницу и субботу, 1 августа, также кратковременные дожди. Ночные температуры — +11…+16, днем в субботу до +26 на востоке. А вот в воскресенье, 2 августа, синоптики обещают небольшие дожди преимущественно на востоке Татарстана, днем +21…+26.

Начало следующей недели порадует теплом: столбики термометров поднимутся до +28. Но местами возможны легкие дожди. Напомним, что на прошлой неделе из-за экстремальной жары и последовавших гроз в нескольких районах республики частично срывало крыши и более тысячи человек оставались без электричества.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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