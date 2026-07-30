Новости Татарстана

В Татарстане исчезнут восемь населенных пунктов — их названия не раскрывают

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане принято решение упразднить восемь ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане официально упразднят восемь населенных пунктов — вот только названия чиновники не раскрывают. Решение приняло минземимущество республики. В ведомстве пояснили: в этих забытых богом деревнях и поселках давно нет ни жителей, ни домов, ни участков под строительство.

Вопрос рассматривали на совещании, посвященном границам населенных пунктов и регистрации недвижимости. Эти мероприятия — часть поручений президента России Владимира Путина.

Названия упраздняемых пунктов остаются в тайне. Известно лишь, что в них отсутствуют люди, объекты недвижимости и земельные участки для жилья. Таким образом, в республике станет на восемь населенных пунктов меньше. Где именно — пока загадка.

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