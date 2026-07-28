Почему кошка много спит: как отличить норму от болезни

Кошка, свернувшаяся клубком на диване, кажется воплощением спокойствия. Но стоит питомцу проспать больше обычного, как хозяин начинает тревожиться: это просто лень, возраст или первый признак болезни?

Разобраться можно по деталям. Сам по себе долгий сон для кошек нормален: взрослые животные проводят во сне большую часть суток. Насторожить должно не количество часов само по себе, а внезапное изменение привычек, тяжёлое пробуждение, отказ от еды, жажда или потеря интереса к привычным вещам.

Сколько кошка спит в норме

Домашняя кошка — хищник, который экономит энергию между периодами активности. Поэтому длительный отдых для неё естественен, а не является признаком ленивого характера.

Взрослая кошка в среднем может спать 12–16 часов в сутки. Котята и пожилые питомцы часто спят ещё дольше. Это связано с ростом, восстановлением, возрастными изменениями и более спокойным режимом дня.

Ветеринарная организация VCA Animal Hospitals отмечает, что кошки в среднем спят около 15 часов в день, а некоторые могут отдыхать до 20 часов.

«Если кошка всегда спала много и при этом ест, играет, умывается и реагирует на хозяина, повода для паники обычно нет», пояснила фелинолог Анна Белова.

Почему кошки так много спят

У кошек сон устроен иначе, чем у людей. Значительная часть отдыха — это лёгкая дремота. Питомец лежит с закрытыми глазами, но уши продолжают реагировать на звуки, а тело готово быстро включиться.

Такой сон помогает восстанавливать силы и при этом не терять контроль над обстановкой. Даже домашняя кошка, которая не охотится, сохраняет поведенческие особенности хищника.

После еды, игры, стресса, жаркой погоды или активной прогулки животное может спать дольше. Это нормально, если после отдыха кошка возвращается к привычному поведению.

Как выглядит здоровый кошачий сон

Здоровая кошка может крепко спать, но обычно реагирует на значимые сигналы. Зашуршал пакет с кормом — подняла голову. Открылась дверь — повернула уши. Хозяин позвал — хотя бы лениво посмотрела.

Даже если питомец не встаёт сразу, он показывает, что слышит окружающий мир. Потягивается, меняет позу, умывается после пробуждения, приходит к миске или лотку.

«Здоровый кошачий отдых чаще чуткий. Кот дремлет, но остаётся на связи с домом», рассказала Анна Белова.

Если кошка просыпается бодрой, сохраняет аппетит и интерес к привычным делам, долгий сон сам по себе не должен пугать.

Когда долгий сон должен насторожить

Опасный признак — не просто сон, а резкое изменение поведения. Например, кошка раньше спала 12 часов, а теперь почти не встаёт. Или всегда прибегала на звук открывающейся банки, а теперь не реагирует.

Тревожным может быть тяжёлый, «проваленный» сон, когда питомец не откликается на привычные раздражители, не интересуется едой, не умывается и будто экономит каждое движение.

Кошки часто скрывают недомогание. В природе слабость делает животное уязвимым, поэтому даже домашний питомец может долго не показывать боль явно.

Именно поэтому хозяину важно смотреть на общую картину, а не только на часы сна.

Пять признаков, на которые нужно обратить внимание

Первый признак — аппетит. Если кошка спит много, но ест как обычно, это одно. Если она отказывается от корма или подходит к миске и уходит, нужен контроль.

Второй признак — жажда. Резкое увеличение или уменьшение потребления воды может быть связано с заболеваниями почек, диабетом, температурой или другими проблемами.

Третий признак — поза сна. Если кошка постоянно лежит сгорбившись, прячет голову, не расслабляется, избегает прикосновений или спит в необычных местах, это может говорить о дискомфорте.

Четвёртый признак — реакция. Питомец не откликается на имя, звук корма, шаги хозяина, любимую игрушку — это повод присмотреться внимательнее.

Пятый признак — чистоплотность. Если кошка перестала умываться, шерсть стала тусклой, появились колтуны или животное промахивается мимо лотка, визит к ветеринару лучше не откладывать.

Когда нужно ехать к ветеринару

Если изменился только режим сна, но кошка активна, ест, пьёт и ведёт себя как обычно, можно понаблюдать за ней. Но если вместе с сонливостью появились два и более тревожных признака, лучше обратиться в клинику.

Срочно нужна помощь, если кошка не ест больше суток, тяжело дышит, прячется, стонет, не может встать, часто ходит в лоток без результата, рвёт, страдает диареей или выглядит резко ослабленной.

В рекомендациях Cornell Feline Health Center подчёркивается, что изменения аппетита, жажды, поведения, ухода за шерстью и активности могут быть признаками болезни у кошек.

Не стоит ждать, что «само пройдёт», если питомец явно не похож на себя. У кошек болезни нередко развиваются скрытно.

Почему пожилые кошки спят дольше

С возрастом обмен веществ замедляется, мышцы становятся слабее, суставы могут болеть, а активность снижается. Поэтому пожилая кошка действительно может спать больше молодой.

Но возраст не должен быть универсальным объяснением всего. Если пожилой питомец стал резко больше спать, похудел, начал пить больше воды, хуже прыгать или избегать общения, это не просто «старость».

Старшим кошкам полезны регулярные профилактические осмотры. Ветеринар может проверить зубы, почки, щитовидную железу, сердце, суставы и другие системы, которые часто влияют на активность.

Как помочь кошке высыпаться спокойно

У кошки должно быть несколько безопасных мест для сна: тёплая лежанка, тихий угол, место повыше или мягкий плед. Животные любят выбирать точку, откуда удобно наблюдать за домом.

Не стоит постоянно будить питомца ради игры или проверки. Если кошка здорова, сон для неё — нормальная часть жизни.

Но полезно поддерживать мягкий режим активности: короткие игры, кормовые головоломки, доступ к окну, когтеточка и общение с хозяином. Это помогает кошке не только спать, но и бодрствовать с интересом.

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