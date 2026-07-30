Технологии

Яндекс выпустил ТВ Станцию MiniLED с 4K и 144 Гц

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания Яндекс представила телевизор Яндекс ТВ Станция MiniLED, который занял место между премиальной моделью Про MiniLED и базовой Бейсик QLED. Новинка доступна в двух диагоналях — 55 и 65 дюймов. Главное отличие от младших моделей — поддержка умного дома Zigbee и Matter.

Экран выполнен по технологии VA с подсветкой MiniLED, которая включает 180 локальных зон. Разрешение матрицы — 3840×2160 пикселей, а максимальная частота обновления достигает 144 Гц. В телевизоре предусмотрены три порта HDMI: два из них версии 2.1 поддерживают 4K/144 Гц, третий — HDMI 2.0b с ARC/eARC. Заявленная пиковая яркость составляет 650 кд/м², статическая контрастность — 6000:1.

Устройство работает на операционной системе YaOS X, основанной на Android TV. Голосовой помощник «Алиса» умеет распознавать контент на экране и подсказывать прохождение игр. В телевизор встроены динамики мощностью 30 Вт без сабвуфера. Новинка также выступает хабом для устройств умного дома.

Цена Яндекс ТВ Станции MiniLED в DNS составляет около 82 тысяч рублей. Для сравнения, модель Про MiniLED оснащена 640 зонами подсветки и стоит значительно дороже. Телевизор поддерживает HDR10 и Dolby Vision, а также переменную частоту обновления.

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