Технологии

Мировое время предложат отвязать от вращения Земли с 2027 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Мировое время могут отвязать от вращения Земли:...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Делегаты Генеральной конференции по мерам и весам в Версале намерены предложить отказаться от синхронизации мирового времени с вращением Земли с 20 мая 2027 года. Об этом сообщает The Times со ссылкой на сотрудника Национальной физической лаборатории Великобритании Сетнама Шемара.

Причина — расхождение двух эталонов: атомного (на основе колебаний цезия) и того, что зависит от вращения Земли. С 1972 года високосные секунды компенсировали эту разницу, однако теперь ускорение вращения планеты впервые требует вычитания секунды, что грозит сбоями в спутниковой навигации, телекоммуникациях и энергосетях.

Чтобы избежать рисков, связанных с отрицательной секундой, участники конференции предложат отказаться от подстройки UTC. Тогда атомное время будет постепенно расходиться с астрономическим, и разрыв может достичь одного часа, но, по словам Шемара, это произойдет через тысячи лет.

Он также отметил, что многие компьютерные программы закладывают только положительные високосные секунды, и их придется переписывать. Ожидается, что предложение поддержат из-за потенциальных сбоев в инфраструктуре.

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