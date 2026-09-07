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Казань вложит в дороги более 27 млрд рублей в 2026 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казань направит более 27 млрд рублей на ремонт ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Более 27 млрд рублей будет направлено в 2026 году на дорожные работы в Казани. Эти средства заложены в городской бюджет на ремонт и строительство дорог; на деловом понедельнике о планах рассказал председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.

Как уточнил докладчик, из общей суммы 18,2 млрд рублей предназначены на проведение ремонта улично-дорожной сети. На строительство дорожных объектов и их реконструкцию заложат 3,5 млрд рублей, на программу «Наш двор» — 4,6 млрд, а на ливневую канализацию — 890 млн рублей.

В план работ на будущий год включен ремонт 204 участков дорог, а их общая протяженность превысит 100 километров.

Реализацию данных мероприятий организуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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