Сборная Татарстана завоевала бронзу Спартакиады России по регби-7 в Казани

Сборная Татарстана по регби-7 завоевала бронзу на II Всероссийской спартакиаде: в матче за третье место казанцы обыграли Пензенскую область со счетом 19:14. Турнир прошел 1–2 августа на Центральном стадионе Казани, участие в нем приняли 15 команд из регионов России.

Татарстан вышел в плей-офф со второго места в группе, где соперничал со сборными Московской, Волгоградской и Курской областей. В полуфинале команда уступила Москве — 12:26.

В матче за бронзу татарстанцы взяли верх над Пензенской областью — 19:14. Эта медаль принесла республике 60 зачетных очков. Чемпионом стала Москва (100 очков), второе место — у Московской области (80 очков).

Регби-7 — часть II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта, которая проходит с 1 августа по 30 сентября. В программе 44 вида спорта, участие примут более 12 тысяч спортсменов. Казань принимает соревнования по 11 дисциплинам.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов назвал третье место достойным результатом: «Наши спортсмены показали достойный результат, завоевав бронзу турнира».