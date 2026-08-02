От +30 градусов к прохладе: точный прогноз погоды в Татарстане на три дня

В понедельник, 3 августа, Татарстан ждут грозовые ливни и жара до +30, а уже в среду — ясное небо и комфортные +22…+27. Такой контраст обещают синоптики Гидрометцентра республики. Начало августа будет переменчивым: солнце станет сменяться плотной пеленой туч.

Ночью существенных осадков не ожидается, лишь местами небольшой дождь. Зато днем по республике пройдут локальные ливни с грозами, ветер разгонится до 15–18 м/с. Специалисты советуют закрепить легкие конструкции на дачах и не гулять под одиноко стоящими деревьями.

Вторник принесет передышку. Тучи рассеются, осадки прекратятся, воздух прогреется до +22…+27. Ночью будет свежо — +13…+18, местами возможен кратковременный дождь, который лишь освежит воздух.

В среду Татарстан окажется под влиянием устойчивого антициклона. Ясно, сухо, ветер западный, 5–10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +10…+15, а днем снова +22…+27. При низкой влажности это идеальные условия для прогулок и дачных работ. Правда, ранним утром на траве может выпасть обильная роса — так что обувь лучше выбрать непромокаемую.