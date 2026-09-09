Пятый «Восточный базар» пройдет в Казани в ноябре

Фестиваль «Восточный базар в Казани» пройдет в столице Татарстана с 9 по 22 ноября 2026 года. Международное событие, которое носит официальное название «Россия – Восток», состоится уже в пятый раз, объединив офлайн- и онлайн-форматы.

Распоряжение о проведении подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Организатором выступит Общественный фонд татарской культуры имени Рашита Вагапова, а соорганизаторами деловой программы станут Академия наук РТ и Казанский государственный институт культуры.

Кабмин также утвердил состав оргкомитета фестиваля. Председателем назначен заместитель министра культуры России Андрей Малышев, сопредседателем — вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Заместителями председателя стали вице-премьер РТ Равиль Ахметшин и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, секретарем — Ляйсан Низамова.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство культуры Татарстана.