Вода у школы № 42 на Габишева заставила прокуратуру проверить Водоканал
В Казани залило улицу Габишева возле школы № 42. Прокуратура Татарстана организовала проверку ЧП и намерена изучить действия Водоканала, сообщили в надзорном ведомстве.
На месте случившегося предстоит выяснить, почему вода вышла на дорогу и были ли нарушения в работе коммунальных служб. В ведомстве пока не раскрывают детали произошедшего, в том числе масштаб разлива и то, как инцидент повлиял на подходы к учебному заведению.
Поводом для прокурорского вмешательства стало затопление проезжей части вблизи школы. Теперь проверяющие дадут оценку тому, как Водоканал отреагировал на ситуацию и предпринимал ли шаги до того, как проблема получила огласку.
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