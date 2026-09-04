Вода у школы № 42 на Габишева заставила прокуратуру проверить Водоканал

В Казани залило улицу Габишева возле школы № 42. Прокуратура Татарстана организовала проверку ЧП и намерена изучить действия Водоканала, сообщили в надзорном ведомстве.

На месте случившегося предстоит выяснить, почему вода вышла на дорогу и были ли нарушения в работе коммунальных служб. В ведомстве пока не раскрывают детали произошедшего, в том числе масштаб разлива и то, как инцидент повлиял на подходы к учебному заведению.

Поводом для прокурорского вмешательства стало затопление проезжей части вблизи школы. Теперь проверяющие дадут оценку тому, как Водоканал отреагировал на ситуацию и предпринимал ли шаги до того, как проблема получила огласку.