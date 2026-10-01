Компенсации по советским вкладам в 2027 году в проекте бюджета: 1,88 млрд рублей

Проект федерального бюджета на следующую трехлетку предусматривает 1,88 млрд рублей на компенсационные выплаты гражданам по советским вкладам в 2027 году. В 2028 и 2029 годах на эти цели планируется направлять по 1,9 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Согласно документу, речь идет о выплатах по вкладам в Сберегательном банке РФ, вкладам (взносам) в организациях государственного страхования РФ, а также о выкупе имеющихся у владельцев Государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР. Такие сбережения являются гарантированными в соответствии с Федеральным законом от 10 мая 1995 года № 73-ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации».

В проекте указаны точные суммы по годам: 1 880 700 тыс. рублей в 2027 году, 1 898 400 тыс. рублей в 2028 году и 1 898 400 тыс. рублей в 2029 году. Эти средства предусмотрены на погашение государственного внутреннего долга РФ.