Технологии

NVIDIA выпустила хотфикс драйвера для устранения мерцаний экрана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
NVIDIA выпустила хотфикс драйвера для устранени...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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NVIDIA выпустила хотфикс драйвера, призванный устранить мерцания экрана. Компания признала проблему после жалобы пользователя.

Пользователь столкнулся с неполадкой при тестировании нового драйвера на системе с несколькими мониторами.

При использовании 8-битного цветового вывода он заметил периодические мерцания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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