NVIDIA выпустила хотфикс драйвера для устранения мерцаний экрана
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
NVIDIA выпустила хотфикс драйвера, призванный устранить мерцания экрана. Компания признала проблему после жалобы пользователя.
Пользователь столкнулся с неполадкой при тестировании нового драйвера на системе с несколькими мониторами.
При использовании 8-битного цветового вывода он заметил периодические мерцания.
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