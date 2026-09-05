Экономика

Объем перевозок по СМП к 2030 году вырастет не менее чем до 70 млн тонн

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
К 2030 году объем перевозок по Северному морско...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Владимир Путин на Восточном экономическом форуме поставил задачу выйти на объем перевозок по Северному морскому пути в 70 млн тонн в год к концу десятилетия, что как минимум вдвое превысит нынешний уровень. Президент также заявил о необходимости сделать навигацию по СМП круглогодичной.

В прошлом году по СМП перевезли 37 млн тонн, в текущем ожидается около 40 млн. Сейчас круглогодичная навигация действует только в западном секторе маршрута, а восточный сектор — от Таймыра до Чукотки — работает около полугода. Регулярные рейсы там могут начаться с навигации 2026/2027 годов, сообщил гендиректор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов, отметив, что речь идет прежде всего о вывозе СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основная проблема — нехватка судов ледового класса. По данным Минтранса, в Арктике сейчас работают около 40 судов Arc7, а к 2030 году их число должно вырасти до 122. Российские верфи способны до 2030 года построить лишь 16 таких судов, поэтому оставшуюся часть флота, вероятно, разместят на китайских мощностях. Совместное предприятие «Росатома» и New New Shipping уже разрабатывает серию контейнеровозов Arc7, первое судно ожидается в 2027 году.

Для обеспечения круглогодичной навигации также потребуется расширение аварийно-спасательного флота и спутниковой группировки. План развития СМП предусматривает увеличение спасательных судов на 46 единиц к 2030 году и запуск 13 спутников — шести «Арктика-М», четырех «Кондор-ФКА» и трех «Обзор-Р». Кроме того, портам маршрута за пять лет нужно выбрать около 60 млн тонн грунта при дноуглублении.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Интересное в Казани

день назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году

как убрать царапины с вейпа

Не у нас

11 часов назад

Святая Матрона предсказала будущее человечества

Интересное в Казани

2 дня назад

Тишина входит в стоимость: где под Казанью отдыхают те, кто устал от шума и суеты

угловые кухни с окном фото

Кулинария

12 часов назад

Яблоки в шарлотке дают слишком много сока: одна привычка превращает воздушное тесто в мокрый слой

Не у нас

15 часов назад

Священник рассказал, почему нельзя есть и пить на кладбище

Кулинария

17 часов назад

Пельмени не леплю: тесто и фарш собираю слоями — получается ужин с тем же вкусом - "ленивый" рецепт

Новости Татарстана

день назад

Не стало отца мэра Казани и депутата Госдумы — заслуженного химика Татарстана

Кулинария

день назад

Творог, яйцо и банан смешиваю в одной миске: завтрак получается без муки и долгой возни
Технологии
29 минут назад

NVIDIA выпустила хотфикс драйвера для устранения мерцаний экрана

NVIDIA выпустила хотфикс драйвера для устранени...

Кулинария

3 минуты назад

Запеканка получается влажной возле дна: одна привычка с творогом дает больше жидкости, чем кажется

Кулинария

2 часа назад

Яйца утром больше не жарю отдельно: выливаю на лаваш и добавляю сыр — хватает одной сковороды

Новости Казани

2 часа назад

Десять фильмов на «Алтын минбаре» рассмотрит группа «Россия – Исламский мир»

Кулинария

5 часов назад

Утром сырники лепить некогда: творог выкладываю одной лепешкой — завтрак готовится заметно проще
В России создают браузерную игру «Перекопы» об ...
Технологии
10 часов назад

В России создают браузерную игру «Перекопы» об истории и культуре Крыма

Новости Татарстана

5 часов назад

За десятилетия труда нефтяников Татарстана поблагодарил Минниханов

Кулинария

8 часов назад

Домашний томатный соус получается слишком жидким: одна привычка только увеличивает время у плиты

Технологии

9 часов назад

Росатом начал испытания робота-манипулятора АИМ М30-Д1850
«Школа не должна быть стрессом»: директор детск...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Школа не должна быть стрессом»: директор детского центра в Казани рассказала, как помочь ребёнку полюбить учёбу