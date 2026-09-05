Объем перевозок по СМП к 2030 году вырастет не менее чем до 70 млн тонн

Владимир Путин на Восточном экономическом форуме поставил задачу выйти на объем перевозок по Северному морскому пути в 70 млн тонн в год к концу десятилетия, что как минимум вдвое превысит нынешний уровень. Президент также заявил о необходимости сделать навигацию по СМП круглогодичной.

В прошлом году по СМП перевезли 37 млн тонн, в текущем ожидается около 40 млн. Сейчас круглогодичная навигация действует только в западном секторе маршрута, а восточный сектор — от Таймыра до Чукотки — работает около полугода. Регулярные рейсы там могут начаться с навигации 2026/2027 годов, сообщил гендиректор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов, отметив, что речь идет прежде всего о вывозе СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основная проблема — нехватка судов ледового класса. По данным Минтранса, в Арктике сейчас работают около 40 судов Arc7, а к 2030 году их число должно вырасти до 122. Российские верфи способны до 2030 года построить лишь 16 таких судов, поэтому оставшуюся часть флота, вероятно, разместят на китайских мощностях. Совместное предприятие «Росатома» и New New Shipping уже разрабатывает серию контейнеровозов Arc7, первое судно ожидается в 2027 году.

Для обеспечения круглогодичной навигации также потребуется расширение аварийно-спасательного флота и спутниковой группировки. План развития СМП предусматривает увеличение спасательных судов на 46 единиц к 2030 году и запуск 13 спутников — шести «Арктика-М», четырех «Кондор-ФКА» и трех «Обзор-Р». Кроме того, портам маршрута за пять лет нужно выбрать около 60 млн тонн грунта при дноуглублении.