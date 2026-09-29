Новый терминал аэропорта Казани получил заключение Ростехнадзора
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Новый терминал аэропорта Казани получил заключение о соответствии проектным требованиям. Документ выдало Приволжское управление Ростехнадзора — об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты побывали на объекте и проверили, как выполнены работы. Выяснилось, что строители справились с задачей в полном объеме, а нарушений проверяющие не нашли.
Главный эффект для пассажиров — рост пропускной способности. После ввода терминала в эксплуатацию аэропорт сможет обслуживать до 5,7 млн человек в год, что заметно улучшит качество сервиса. На это обратили внимание в самом управлении.
О том, что новый терминал вот-вот примет первых пассажиров, говорили еще на прошлой неделе. Тогда сообщалось, что он начнет работать в ближайшее время.
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