Технологии

НейроПалеограф: в Сколково показали ИИ для чтения берестяных грамот

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Сколково представили «НейроПалеограф» — ИИ-пр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Сколково продемонстрировали проект «НейроПалеограф» — систему на базе искусственного интеллекта для работы с древнерусскими берестяными грамотами. Программа расшифровывает тексты, определяет их возраст и, по словам автора, в перспективе сможет восстанавливать утраченные фрагменты. О разработке Life.ru рассказал магистрант Политехнического института и ассистент кафедры информационных технологий и систем Иван Филиппов.

На вход сервис принимает грамоту и её очерк, а затем выдаёт расшифрованный текст. Ошибка датировки, которую система рассчитывает по начертаниям и статистике употребления букв и слов, сейчас составляет 35 лет. Филиппов сопоставляет работу программы с классическими методами датирования по написанию, описанными Зализняком: в основном результаты сходятся, хотя в ряде случаев логично расходятся.

До конца октября планируется запуск демонстрационной версии на сайте и доступного для скачивания приложения с инструкцией для пользователей с любым уровнем подготовки. Проект начинался как учебная и личная инициатива жителя Великого Новгорода, а после победы в конкурсе получил продолжение. Сейчас, по словам автора, система уже позволяет проводить глубокие исследования древнерусских текстов и готовить научные статьи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Муцоев представил новую открытую часть «Острова Мечты» в День Москвы

Не у нас

13 часов назад

Валютный шторм: почему доллар вырос на 22% и что с ним будет дальше

обработка тараканов холодным туманом

Не у нас

6 часов назад

«Это турнир категории В»: Авербух снял розовые очки с победы россиян в Японии

Гид по Казани

2 дня назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

ремонт ноутбука замена матрицы цена в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Макароны с фаршем больше не готовлю в двух кастрюлях: складываю все вместе — получается проще привычного ужина

Кулинария

день назад

Лаваш режу прямо в яичную смесь: через несколько минут на сковороде получается быстрый завтрак

Кулинария

день назад

Вчерашние макароны не разогреваю: добавляю яйца и сыр — получается совсем другой ужин - рецепт

Кулинария

18 часов назад

Куриные крылышки получаются румяными без фритюра: какая одна мелочь перед духовкой помогает корочке
Новости Казани
13 минут назад

В Казани сократился интервал движения трамваев на трех маршрутах

В Казани сократился интервал движения трамваев ...

Кулинария

6 часов назад

Грибы после леса не жарю сразу с картошкой: один этап перед сковородой меняет весь результат

Технологии

7 часов назад

Заведующая кафедрой колледжа Суортмор: нейросети не осилят всю математику

Новости Казани

8 часов назад

В Казани осудят четверых лжезастройщиков, обманувших 24 человек на 99 млн

Технологии

8 часов назад

СДВГ у собак: ученые назвали признаки и предрасположенные породы
Бугульма обрела новый городской бренд
Новости Татарстана
час назад

Бугульма обрела новый городской бренд

Кулинария

8 часов назад

Яблоки в конце лета добавляю не в шарлотку: смешиваю с творогом — получается завтрак и десерт одновременно - рецепт

Технологии

8 часов назад

Платформа «Северный полюс» вернулась в Петербург и готовится к походу 2027 года

Технологии

9 часов назад

Итоги эксперимента с томатами, летавшими в космос, подведут в "РГ"
Осенний гид по Казани: места, события и впечатл...
Гид по Казани
5 дней назад

Осенний гид по Казани: места, события и впечатления