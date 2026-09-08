НейроПалеограф: в Сколково показали ИИ для чтения берестяных грамот

В Сколково продемонстрировали проект «НейроПалеограф» — систему на базе искусственного интеллекта для работы с древнерусскими берестяными грамотами. Программа расшифровывает тексты, определяет их возраст и, по словам автора, в перспективе сможет восстанавливать утраченные фрагменты. О разработке Life.ru рассказал магистрант Политехнического института и ассистент кафедры информационных технологий и систем Иван Филиппов.

На вход сервис принимает грамоту и её очерк, а затем выдаёт расшифрованный текст. Ошибка датировки, которую система рассчитывает по начертаниям и статистике употребления букв и слов, сейчас составляет 35 лет. Филиппов сопоставляет работу программы с классическими методами датирования по написанию, описанными Зализняком: в основном результаты сходятся, хотя в ряде случаев логично расходятся.

До конца октября планируется запуск демонстрационной версии на сайте и доступного для скачивания приложения с инструкцией для пользователей с любым уровнем подготовки. Проект начинался как учебная и личная инициатива жителя Великого Новгорода, а после победы в конкурсе получил продолжение. Сейчас, по словам автора, система уже позволяет проводить глубокие исследования древнерусских текстов и готовить научные статьи.