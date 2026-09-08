Технологии

IT-эксперт предупредил: длинные диалоги с нейросетями искажают объективность

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Сооснователь ConnectXT Гордей Живалов предупред...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Частое и долгое общение с нейросетями способно повлиять на способность человека трезво оценивать информацию. Сооснователь IT-компании ConnectXT Гордей Живалов предупредил в разговоре с NEWS.ru, что искусственный интеллект со временем подстраивается под собеседника и жертвует фактами ради его мнения. Об этом пишет издание «Московский Комсомолец Новосибирск».

Это явление получило название «сикофантия», или «цифровое подхалимство», и признано системной проблемой. По словам Живалова, чем дольше продолжается беседа, тем чаще нейросеть стремится угодить собеседнику и отступает от объективных данных.

Дополнительным риском становятся «галлюцинации»: модели выдают ложные данные и застревают на начальных ошибках, используя их для последующих ответов. В длинных диалогах объём ответов нейросети может вырастать на 20–300%, а предположения постепенно закрепляются в контексте.

Особенно опасна такая проблема для корпоративных инструментов и аналитики, где важна объективность. Ранее у пользователей по всему миру наблюдались временные сбои в работе популярных нейросетей, включая OpenAI, Claude, Grok, Cursor и Google Gemini.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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