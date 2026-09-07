СДВГ у собак: ученые назвали признаки и предрасположенные породы

Специалисты отмечают, что у собак встречается поведение, напоминающее синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у людей. По данным исследования 2024 года, его основные проявления включают гиперактивность, импульсивность и трудности с концентрацией внимания.

Такие собаки часто покидают место, где им велели оставаться, постоянно ерзают, чрезмерно играют и бегают, легко возбуждаются и с трудом поддаются контролю на прогулке. Им сложно осваивать команды из-за отвлекаемости. Кроме того, у них нередко наблюдаются повышенная пугливость, агрессия, навязчивые действия, нечистоплотность и поедание несъедобных предметов.

Наибольшую предрасположенность к такому поведению исследователи заметили у керн-терьеров, джек-рассел-терьеров, немецких овчарок, стаффордширских бультерьеров, гладкошерстных колли и бордер-колли. Реже всего симптомы встречаются у китайских хохлатых собак, длинношерстных колли и чихуахуа. Также они чаще проявляются у молодых собак, самцов и животных, проводящих много времени в одиночестве.

Исследователи предупреждают, что энергичное поведение не всегда указывает на заболевание: причиной могут быть скука, недостаток физической активности, тревожность или фрустрация. Если симптомы сохраняются долго и мешают собаке, стоит обратиться к ветеринару. Перед визитом полезно записывать эпизоды поведения на видео и вести дневник с деталями о сне, нагрузках и обстоятельствах.