Технологии

Заведующая кафедрой колледжа Суортмор: нейросети не осилят всю математику

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Заведующая кафедрой математики и статистики колледжа Суортмор Линн Стюэрле Шофилд заявила РИА Новости, что нейросети не смогут когда-либо получить всеобъемлющие знания по математике. Причина, по ее словам, в том, что ИИ работает только с уже опубликованными данными, а человеческие идеи и исследования постоянно развиваются.

Поводом для такого заявления стали результаты компании Anthropic: ее модель Claude менее чем за две недели проверила и формализовала доказательство Великой теоремы Ферма. Во время работы ИИ сгенерировал 13 миллионов строк кода и доказал 29,5 тысячи промежуточных теорем.

Ведущий эксперт по оцифровке математики Кевин Баззард из Имперского колледжа Лондона подтвердил, что компьютерная проверка пройдена полностью и без искажений исходных аксиом. Однако, как пояснила Шофилд, математические задачи нейросеть решает исключительно на основе существующих и опубликованных данных.

Теорема, о которой идет речь, была сформулирована Пьером де Ферма в XVII веке: сумма двух целых положительных чисел в одинаковой степени выше второй не может равняться третьему числу в той же степени. Более трех столетий ученые не могли найти доказательство, пока в конце ХХ века английский математик Эндрю Уайлс не представил сложнейшую многостраничную работу, ручная проверка которой заняла у рецензентов целый год.

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