В Казани сократился интервал движения трамваев на трех маршрутах

Трамваи маршрутов №5, 5а и 7 в Казани теперь курсируют чаще: интервал между рейсами сократился. На «семерке» средняя эксплуатационная скорость выросла до 21,1 км/ч, что позволило добавить 43 дополнительных отправления. На маршрутах №5 и №5а скорость достигла 19,6 км/ч, поэтому расписание пополнилось еще 14 рейсами на каждом.

В МУП «Метроэлектротранс» уточнили, что добиться уплотнения графика удалось после ремонтных работ. Специалисты службы путевого хозяйства выправили пути, заменили изношенные шпалы и установили новые путевые тяги. Энергослужба, в свою очередь, отрегулировала подвес контактного провода и заменила крепления для надежного электроснабжения.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, все эти изменения позволили сократить время ожидания трамваев на указанных направлениях.