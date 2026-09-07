ИИ OpenAI GPT-6 Astra прошла Portal за 571 доллар
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Новейшая ИИ-модель OpenAI GPT-6 Astra самостоятельно прошла культовую видеоигру Portal. За время прохождения она израсходовала токены на сумму 571,18 доллара.
Во время игры Astra двигалась «неестественно точно и быстро», так как просчитывала идеальные действия. В опубликованном ролике паузы, когда модель думала над решением, вырезаны, поэтому реальное время игры больше, чем в двухчасовом видео.
Astra также справилась с заданием в Minecraft — ей поручили найти алмазы.
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