ИИ OpenAI GPT-6 Astra прошла Portal за 571 доллар

Новейшая ИИ-модель OpenAI GPT-6 Astra самостоятельно прошла культовую видеоигру Portal. За время прохождения она израсходовала токены на сумму 571,18 доллара.

Во время игры Astra двигалась «неестественно точно и быстро», так как просчитывала идеальные действия. В опубликованном ролике паузы, когда модель думала над решением, вырезаны, поэтому реальное время игры больше, чем в двухчасовом видео.

Astra также справилась с заданием в Minecraft — ей поручили найти алмазы.