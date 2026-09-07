Технологии

ИИ OpenAI GPT-6 Astra прошла Portal за 571 доллар

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
ИИ-модель OpenAI GPT-6 Astra самостоятельно про...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Новейшая ИИ-модель OpenAI GPT-6 Astra самостоятельно прошла культовую видеоигру Portal. За время прохождения она израсходовала токены на сумму 571,18 доллара.

Во время игры Astra двигалась «неестественно точно и быстро», так как просчитывала идеальные действия. В опубликованном ролике паузы, когда модель думала над решением, вырезаны, поэтому реальное время игры больше, чем в двухчасовом видео.

Astra также справилась с заданием в Minecraft — ей поручили найти алмазы.

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