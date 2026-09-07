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Казань примет Всемирные игры кочевников в 2028 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казань примет Всемирные игры кочевников в 2028 ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казань примет Всемирные игры кочевников в 2028 году. Это подтвердил мэр города Ильсур Метшин, отметив, что столица уже начинает подготовку к турниру.

Градоначальник заявил: выбор организаторов не случаен. Многолетний опыт Казани в проведении крупных событий позволяет претендовать на статусные соревнования. По словам Метшина, «зачётка» города работает на него.

Игры кочевников — международный проект, подчеркивающий связь с историческими традициями. Он открывает новые возможности для спортсменов, включая татарстанских, и помогает сохранять и популяризировать традиционные виды состязаний. Впереди у города большой объем задач по подготовке к масштабному форуму, добавил мэр.

Также Метшин поблагодарил за доверие правительство России.

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