Доля расходов на ЖКУ в России составила 9,3 процента

Аналитики Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» подсчитали, что в 2025 году средняя доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в потребительских бюджетах российских семей достигла 9,3 процента. В региональном разрезе разброс составляет от 5 процентов в Дагестане до 14,2 процента в Мурманской области.

За год этот показатель почти не изменился, увеличившись лишь на 0,1 процентного пункта. При этом сами потребительские расходы семей выросли на 12 процентов — из-за повышения доходов и цен, отмечают авторы исследования.

В Центральном федеральном округе лидирует Курская область: доля затрат на коммуналку и тепло там — 6,5 процента, или чуть более 4200 рублей в месяц на семью, что на 1,4 процента ниже, чем годом ранее. В Белгородской области показатель составил 6,7 процента, в Брянской — 7,4 процента, при этом по фактическим расходам Брянская область — самая экономичная в округе: 3899 рублей в месяц.

Снижение доли по сравнению с 2024 годом зафиксировано еще в семи регионах ЦФО, самое заметное — в Ярославской области (на 1,6 процентного пункта). В Воронежской области, напротив, зафиксирован максимальный рост — на 2,8 процента. Статс-секретарь — замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек отметил, что продолжается системная работа по совершенствованию регулирования, включая новые требования к управляющим организациям и единую форму отчетности.