Технологии

Приложение с кнопкой SOS для школ запустят в двух регионах с 1 сентября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
С 1 сентября школы Татарстана и Пензенской обла...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С 1 сентября в школах, техникумах и колледжах Татарстана и Пензенской области заработает система экстренных сообщений. Сотрудники учебных заведений смогут через мобильное приложение отправить сигнал о чрезвычайной ситуации. Разработку создали на базе ГЛОНАСС, она уже прошла тестирование в Пензенской области.

Тревожная кнопка позволяет сообщить об угрозе нападения, захвате заложников, пожаре или обнаружении подозрительного предмета. К сигналу можно прикрепить голосовое или текстовое пояснение. Система не заменяет действующий порядок вызова экстренных служб, правоохранительных органов и вневедомственной охраны.

Приложение включено в «белые списки» операторов связи и готово к масштабированию. С 1 сентября проект переходит от пилотного режима к промышленной эксплуатации, вслед за Татарстаном и Пензенской областью запуск готовят в Московской области. О запуске пишет «Краснодарские известия» со ссылкой на ТАСС.

В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» до конца года планируется обновить более 7,3 тыс. зданий учебных заведений. Как отмечалось ранее, 70% школ, участвующих в программе капитального ремонта, находятся в сельской местности, малых городах и поселках.

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