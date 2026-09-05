Китай завершил проверку Пинлуского канала перед запуском судоходства

Пинлуский канал в Китае прошёл финальную комплексную проверку. 3–4 сентября специалисты отработали почти весь путь груза — от погрузки в речном порту до разгрузки в морской акватории, сообщают китайские СМИ. После этого испытания артерию планируют открыть для регулярного судоходства в сентябре.

Канал протяжённостью 134,2 км расположен в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Он соединяет бассейн реки Сицзян с заливом Бэйбу Южно-Китайского моря и соответствует стандарту внутренних водных путей первого класса, рассчитан на суда водоизмещением до 5000 тонн.

В учениях участвовали 14 государственных, транспортных и портовых организаций и более 20 судов разных типов — от 5000-тонных речных судов до контейнеровозов и пассажирских судов. Маршрут охватывал речные терминалы, фарватер, три шлюзовых комплекса, сервисные зоны и выход в акваторию порта Циньчжоу.

Команды отработали три основных сценария и девять групп операций, включая проход шлюзов, проводку морских судов и пассажирское сообщение. Параллельно проверялась единая интеллектуальная система мониторинга и платформа управления движением «река — канал — море», которая распределяет суда по шлюзам автоматически.