Короткова: ИИ не оставит людей без работы, но изменит карьеру

Многие опасаются, что искусственный интеллект оставит их без работы, но эксперт по решению сложных жизненных и бизнес-задач Светлана Короткова в интервью «Известиям» 1 сентября объяснила, что профессия никуда не исчезает. На деле снижается ценность привычной роли сотрудника на рынке, а сам карьерный путь меняется.

По словам Коротковой, главные страхи связаны с потерей дохода, статуса и устоявшейся идентичности. Люди боятся оказаться слишком возрастными для нового старта, не успеть за технологиями, уступить молодым или обнаружить, что их опыт больше не востребован. Карьерный цикл сжимается до 5–7 лет, требуя постоянного переобучения и смены ролей, иногда даже сферы деятельности.

Эксперт подчеркнула, что ИИ — это машина, которая может ошибаться и выдавать несуществующие данные. Она эффективна в стандартизированных задачах, но в нестандартной ситуации ценность человеческого суждения резко возрастает. Поэтому вопрос не в том, заменит ли машина человека, а в том, какую рутину можно делегировать и какую новую ценность предложить.

Самый опасный сигнал — не сам ИИ, а попытка держаться за устаревшие методы. Отрицание перемен или тревога лишь создают иллюзию контроля, тогда как защищать нужно собственную ценность, а не привычный набор функций. Дополнительно, по данным экспертов, за два года число вакансий для HR-специалистов сократилось на 29%, а соискателей стало на 40% больше. Председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина 25 августа отметила, что ценность сотрудника определяется сочетанием редких компетенций, влиянием на бизнес-процессы и сложностью замены. По её словам, на рынке востребованы специалисты по данным, ИИ, кибербезопасности, автоматизации, продуктовой разработке и управлению сложными проектами.