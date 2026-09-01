ЦБ представил четыре сценария экономики России до 2029 года

ЦБ опубликовал проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы, в котором представил четыре сценария развития экономики: базовый, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый.

Все четыре варианта объединяет цель денежно-кредитной политики — вернуть годовую инфляцию к 4%. Базовый сценарий, по задумке регулятора, учитывает наиболее вероятные предпосылки развития ситуации в России и мире.

Согласно базовому сценарию, мировая экономика в 2026–2029 годах будет расти примерно на 3% в год. Нормализация обстановки на Ближнем Востоке ожидается к началу 2027 года; до этого конфликт будет замедлять рост мирового ВВП и ускорять инфляцию в мире. Цены на энергоносители вырастут лишь временно, а затем снизятся благодаря наращиванию добычи странами ОПЕК+. Санкционные ограничения сохранятся и продолжат сдерживать российский экспорт и импорт.

Эти сценарии помогут Центробанку подготовиться к разным вариантам развития событий.