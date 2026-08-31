Новости Казани

Санитарные нарушения привели к закрытию ночного клуба в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Ночной клуб в Казани закрыли на 60 суток из-за ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани ночной клуб опечатан на 60 суток по решению суда. Такое наказание заведение получило после проверки, проведенной сотрудниками УФССП по Татарстану. Проверяющие обнаружили серьезные нарушения санитарных норм, из-за которых пребывание в клубе представляло опасность для жизни и здоровья посетителей.

В частности, у персонала отсутствовали медицинские книжки, продукция и инвентарь не были промаркированы, а само помещение не соответствовало требованиям санитарного законодательства. Эти нарушения стали поводом для привлечения заведения к административной ответственности.

Материалы проверки передали в суд, который принял решение о приостановлении деятельности клуба. Срок наказания составил 60 суток. На данный момент все помещения уже опечатаны, а работа клуба полностью остановлена.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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