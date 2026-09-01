Технологии

Медиаплеер VLC достиг 7 миллиардов загрузок

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Медиаплеер VLC достиг 7 миллиардов установок. О...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Бесплатный медиаплеер VLC установили более 7 миллиардов раз на разных устройствах. О достижении сообщил президент и ведущий разработчик VideoLAN Жан-Батист Кемпф. Отметка в 6 миллиардов загрузок была пройдена в январе 2025 года.

История VLC началась в 1996 году как студенческий проект парижской школы École Centrale Paris. Тогда программа называлась VideoLAN Client и использовалась для передачи видео по сети. В 2001 году проект перешел на свободную лицензию, а в 2009-м окончательно отделился от университета.

Плеер полностью бесплатен и распространяется с открытым исходным кодом. VLC воспроизводит многие форматы видео и аудио, диски, потоковые трансляции и сигнал с веб-камер. Отдельно устанавливать кодеки не нужно — они встроены в программу.

Сейчас VLC доступен на Windows, macOS, Linux, Android, iOS и других платформах. Кроме того, приложение умеет конвертировать видео.

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