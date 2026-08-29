Летний рост тарифов на воду в Украине достиг 200%

Тарифы на водоснабжение в отдельных регионах Украины за лето выросли на 100–200%, сообщил ТАСС глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко. По его словам, которые приводит издание «Новости. Live», за первые два месяца лета в среднем по стране водоканалы подняли цены на 52%.

Несмотря на рост финансовой нагрузки на население, поставщики готовят новую индексацию. Попенко отметил, что более 10 водоканалов уже заявили о планах повысить тарифы в 2027 году.

Изменения коснутся, в частности, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей, а также других регионов. По словам главы союза, где-то тарифы планируют поднять на 20%, где-то — на 40%, где-то — на 70%.