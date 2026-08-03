Компания «Метиз» создала электронный коленный модуль для протезов

Российская компания «Метиз» разработала электронный коленный модуль для людей, перенесших ампутацию бедра. Устройство должно сделать передвижение на протезе более устойчивым и безопасным.

Модуль адаптируется к ходьбе, спуску по лестнице, движению по пандусам, поездкам в автомобиле и на велосипеде. Он полностью защищен от пыли, выдерживает погружение в воду на глубину до одного метра в течение 30 минут. Настроить устройство можно через мобильное приложение, питание обеспечивает литий-полимерный аккумулятор.

Уровень локализации изделия достигает 90%. Благодаря этому компания развивает собственную компонентную базу и снижает зависимость от внешних поставок. Российские протезы сейчас поставляются более чем в 50 стран мира, а доступ к инженерам и сервисной службе в России является дополнительным преимуществом.

Модуль уже прошел цикл внутренних испытаний. Разработчики собирают обратную связь от пользователей и протезистов, планируя расширять функциональность и повышать степень влагозащиты. Создание изделия велось несколько лет при поддержке Минпромторга России. По данным Минтруда, в 2024 году россиянам предоставили свыше 138 тысяч протезов нижних конечностей — на 51% больше, чем в 2023 году.