Технологии

Microsoft оптимизирует Windows 11 для слабых ПК с 8 ГБ ОЗУ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Microsoft планирует до конца 2026 года оптимизировать Windows 11, чтобы система стабильно работала на компьютерах с 8 ГБ оперативной памяти. Соответствующее заявление сделал руководитель подразделения Windows Паван Давулури, на него обратило внимание издание PCWorld.

Инженеры компании намерены внедрить новые механизмы распределения ресурсов для снижения нагрузки на слабые ПК. Журналисты расценили это как признание неудач Windows 11: ранее Microsoft утверждала, что 8 ГБ ОЗУ достаточно для нормальной работы, однако пользователи и эксперты, включая The Verge, указывали на нехватку памяти.

Старший редактор PCWorld Марк Хахман привел в пример экосистему Apple, где MacBook Neo на macOS успешно работает с 8 ГБ памяти. Представитель Microsoft добавил, что исправить ситуацию планируется до конца 2026 года.

Ранее портал BGR сообщал, что Windows 11 критикуют из-за избытка программ, интеграции нейросетей и регулярных сбоев после обновлений. По материалам lenta.ru.

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