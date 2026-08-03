Метшин рассказал, как в 9 классе попал в милицию за хулиганство

Мэр Казани Ильсур Метшин вспомнил, как в девятом классе его забрали в милицию за шалость. Этот случай из собственной жизни он привел, говоря о программе «Общественный воспитатель», которая уже 15 лет действует в Татарстане.

Наставники занимаются с детьми, которые привлекались к ответственности или оказались в трудной ситуации. Их задача — не контролировать, а помогать: подтянуть учебу, обсудить волнующее, приобщить к спорту, помочь найти цель в жизни. Сейчас на профилактическом учете 756 детей, а 1154 находятся в социально опасном положении.

Метшин рассказал историю подростка, которому дали три года условно. За ним закрепили наставника — заместителя председателя Комитета физкультуры и спорта Казани Ленара Гариффуллина. Благодаря поддержке парень увлекся спортом, сдал экзамены за девятый класс и готовится к поступлению.

Мэр признался, что сам когда-то был таким трудным подростком. В 9 классе он попал в милицию за хулиганство, и с ним работала комиссия по делам несовершеннолетних. Один из ее специалистов стал для него настоящим наставником. По словам Метшина, такие люди есть и сейчас, но их не хватает.

Градоначальник предложил сделать Казань пилотной площадкой для расширения службы общественных воспитателей и активнее привлекать к этой работе неравнодушных казанцев.