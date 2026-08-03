Роспотребнадзор Татарстана предупредил о фейковых уведомлениях о проверках

Мошенники начали рассылать татарстанским предпринимателям фейковые уведомления о внеплановых проверках. На электронную почту юрлиц и индивидуальных предпринимателей падают письма с QR-кодом и требованием оплатить почтовые услуги. В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Настоящие контрольно-надзорные мероприятия проводятся по 248-ФЗ, а не по 294-ФЗ, на который ссылаются аферисты. Уведомления о проверках приходят предпринимателям в личный кабинет на портале госуслуг и дублируются на электронную почту.

В официальных письмах ведомства всегда указывают уникальный номер мероприятия, адрес его проведения, контактные телефоны и исполнителя. При этом требования оплатить что-либо в уведомлениях нет: проверки бесплатны.

Руководителям организаций советуют перезванивать в управление по телефонам, указанным в письме, и уточнять, действительно ли назначена проверка. Лучше потратить пять минут на звонок, чем попасть на уловку мошенников.