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Роспотребнадзор Татарстана предупредил о фейковых уведомлениях о проверках

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Роспотребнадзор Татарстана предупреждает: мошен...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Мошенники начали рассылать татарстанским предпринимателям фейковые уведомления о внеплановых проверках. На электронную почту юрлиц и индивидуальных предпринимателей падают письма с QR-кодом и требованием оплатить почтовые услуги. В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Настоящие контрольно-надзорные мероприятия проводятся по 248-ФЗ, а не по 294-ФЗ, на который ссылаются аферисты. Уведомления о проверках приходят предпринимателям в личный кабинет на портале госуслуг и дублируются на электронную почту.

В официальных письмах ведомства всегда указывают уникальный номер мероприятия, адрес его проведения, контактные телефоны и исполнителя. При этом требования оплатить что-либо в уведомлениях нет: проверки бесплатны.

Руководителям организаций советуют перезванивать в управление по телефонам, указанным в письме, и уточнять, действительно ли назначена проверка. Лучше потратить пять минут на звонок, чем попасть на уловку мошенников.

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