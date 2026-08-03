ЦБ с 4 сентября введет надбавки для банков по облигациям под потребкредиты

Банк России с 4 сентября вводит макропруденциальные надбавки по вложениям банков в облигации, обеспеченные выплатами по потребительским кредитам. Соответствующее указание № 7375-У, зарегистрированное Минюстом, регулятор опубликовал в понедельник на своем сайте.

Документ вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования. Для оперативного установления макронадбавок ЦБ выделит отдельные коды активов для вложений банков в секьюритизированные долговые ценные бумаги юридических лиц, обеспеченные необеспеченными потребительскими кредитами и кредитами под залог автотранспортных средств. Требования не затронут облигации, обеспеченные ипотечными кредитами.

Ранее ЦБ отмечал, что банки стали активнее выпускать облигации, обеспеченные платежами по розничным кредитам, а существенную часть таких бумаг в отдельных случаях выкупают другие банки. Поскольку макропруденциальные надбавки на подобные облигации не распространялись, кредитные организации фактически обменивались портфелями кредитов, снижая нагрузку на капитал, которую создают надбавки по самим кредитам. Регулятор уточнил порядок применения надбавок, чтобы прекратить эту практику.

Ранее сообщалось, что АФК «Система» выкупила свои облигации на 8,6 млрд рублей по требованию инвесторов.