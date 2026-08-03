Мобильная MMO Palworld Online от Garena выйдет в 2026 году

Компания Garena анонсировала разработку и издание мобильной MMO Palworld Online по вселенной Palworld. Проект представили 3 августа, он станет отдельной игрой и не будет связан с оригинальной Palworld.

Релиз Palworld Online ожидается на iOS и Android, а версии для PlayStation, Xbox и Nintendo Switch не планируются. Разработчики обещают бесшовный взаимосвязанный открытый мир, новое сюжетное окружение, PvP и PvE-режимы, кооператив и общую базу для игроков. Интерфейс будет упрощённым, с сенсорным управлением и опциональными кнопками.

Garena сообщила, что игра выйдет в 2026 году, но более точные сроки пока не раскрываются. Учитывая опыт издателя в создании бесплатных мобильных игр, Palworld Online может распространяться по модели free-to-play с микротранзакциями, хотя официального подтверждения этому нет.

Тем временем оригинальная Palworld уже получила версию 1.0, которую можно изучить в ожидании мобильной MMO.