Технологии

Мобильная MMO Palworld Online от Garena выйдет в 2026 году

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания Garena анонсировала разработку и издание мобильной MMO Palworld Online по вселенной Palworld. Проект представили 3 августа, он станет отдельной игрой и не будет связан с оригинальной Palworld.

Релиз Palworld Online ожидается на iOS и Android, а версии для PlayStation, Xbox и Nintendo Switch не планируются. Разработчики обещают бесшовный взаимосвязанный открытый мир, новое сюжетное окружение, PvP и PvE-режимы, кооператив и общую базу для игроков. Интерфейс будет упрощённым, с сенсорным управлением и опциональными кнопками.

Garena сообщила, что игра выйдет в 2026 году, но более точные сроки пока не раскрываются. Учитывая опыт издателя в создании бесплатных мобильных игр, Palworld Online может распространяться по модели free-to-play с микротранзакциями, хотя официального подтверждения этому нет.

Тем временем оригинальная Palworld уже получила версию 1.0, которую можно изучить в ожидании мобильной MMO.

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