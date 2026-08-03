Технологии

Врач: фотодерматит может появиться за пять минут на солнце

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Фотодерматит может проявиться даже после пяти минут пребывания на солнце, предупредила дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. По её словам, специального лечения этой реакции кожи нет, поэтому врачи могут лишь облегчать симптомы.

Реакция сопровождается покраснением, зудом и сыпью. Провоцируют её не только особенности иммунной системы, но и некоторые косметические средства, которые начинают взаимодействовать с ультрафиолетом.

Важно не путать фотодерматит с солнечным ожогом. Ожог появляется после длительного нахождения на солнце, тогда как аллергическая реакция может возникнуть через несколько минут после контакта с лучами.

Ранее учёный Валерий Литвинов объяснял, что привычные средства вроде масел и вазелина могут навредить коже после ожогов. Об этом сообщает ОТР.

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