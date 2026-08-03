Новости Казани

В Казани приставы вынудили мать «девочки-маугли» платить алименты

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Жительница Казани, у которой весной 2025 года изъяли 9-летнюю дочь, выплатила долг по алиментам — более 209 тысяч рублей. Деньги она получила от продажи дома, доставшегося от родителей, но сделку ей пришлось согласовывать с приставами.

История началась в апреле. Авиастроительный районный суд постановил передать девочку органам опеки. Мать долго не пускала ребенка в школу и выводила гулять только поздно вечером. Когда женщина попыталась помешать приставам, те вскрыли дверь квартиры и обнаружили «девочку-маугли», которую сразу передали опеке.

Суд обязал мать платить алименты, но она долго игнорировала требование. Работы у женщины не было, жила на соцвыплаты. За неуплату ей назначили 40 часов обязательных работ и предупредили об уголовной ответственности. Но ситуация сдвинулась лишь после того, как приставы ограничили женщину в правах: запретили выезд за границу и регистрационные действия с имуществом.

Тогда женщина решила продать дом, чтобы рассчитаться с долгом. После завершения сделки сумма — алименты плюс исполнительский сбор — была перечислена полностью. Сейчас мать регулярно платит алименты на содержание дочери, сообщает ГУФССП России по РТ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

«Верю, но в храм не пойду»: священник объяснил, почему это ошибка

Интересное в Казани

5 часов назад

Выше только звёзды: рассказываем, где в Казани взрослые забывают о возрасте и становятся супергероями

хлорпирифос отзывы от тараканов

Технологии

12 часов назад

Редактор How-To Geek советует не покупать смартфон в 2026 году

Интересное в Казани

3 дня назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

парсинг

Технологии

9 часов назад

Ценные данные на смартфоне могут пропасть, предупредили журналисты

Новости Казани

день назад

Велосипеды запретили в казанском метро: новые правила провоза

Новости Казани

21 час назад

Частные школы Казани просят до миллиона рублей за год обучения

Технологии

день назад

Владельцы Pixel жалуются на разрядку даже после июльского патча

Наука

день назад

В Казани ученые со всей России обсудили археологию Волжской Булгарии
Новости Татарстана
12 минут назад

Роспотребнадзор Татарстана предупредил о фейковых уведомлениях о проверках

Роспотребнадзор Татарстана предупреждает: мошен...

Технологии

31 минуту назад

Врач: фотодерматит может появиться за пять минут на солнце

Технологии

час назад

Microsoft оптимизирует Windows 11 для слабых ПК с 8 ГБ ОЗУ

Не у нас

2 часа назад

Фото на могильном кресте: богослов раскрыл, чем это грозит душам усопших

Жилые комплексы: Новости

3 часа назад

Квадратный метр в челнинских новостройках достиг 160 тысяч рублей
Молодые журналисты Татарстана могут выиграть гр...
Новости Татарстана
2 часа назад

Молодые журналисты Татарстана могут выиграть грант в 200 тысяч

Технологии

3 часа назад

BGR объяснило, почему пользователи невзлюбили Windows 11

Новости Татарстана

4 часа назад

Молодой мужчина утонул в запрещённом для купания пруду в Сабинском районе

Технологии

4 часа назад

Хакеры похитили более $86 млн с биткоин-кошельков Coldcard
В Escape from Tarkov добавят сезонных персонаже...
Технологии
2 часа назад

В Escape from Tarkov добавят сезонных персонажей с обнулением прогресса