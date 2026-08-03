В Казани приставы вынудили мать «девочки-маугли» платить алименты
Жительница Казани, у которой весной 2025 года изъяли 9-летнюю дочь, выплатила долг по алиментам — более 209 тысяч рублей. Деньги она получила от продажи дома, доставшегося от родителей, но сделку ей пришлось согласовывать с приставами.
История началась в апреле. Авиастроительный районный суд постановил передать девочку органам опеки. Мать долго не пускала ребенка в школу и выводила гулять только поздно вечером. Когда женщина попыталась помешать приставам, те вскрыли дверь квартиры и обнаружили «девочку-маугли», которую сразу передали опеке.
Суд обязал мать платить алименты, но она долго игнорировала требование. Работы у женщины не было, жила на соцвыплаты. За неуплату ей назначили 40 часов обязательных работ и предупредили об уголовной ответственности. Но ситуация сдвинулась лишь после того, как приставы ограничили женщину в правах: запретили выезд за границу и регистрационные действия с имуществом.
Тогда женщина решила продать дом, чтобы рассчитаться с долгом. После завершения сделки сумма — алименты плюс исполнительский сбор — была перечислена полностью. Сейчас мать регулярно платит алименты на содержание дочери, сообщает ГУФССП России по РТ.
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